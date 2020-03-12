Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun İletişim Sekreteri'nin Kovid-19 taşıdığı tespit edildi - Son Dakika
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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun İletişim Sekreteri'nin Kovid-19 taşıdığı tespit edildi

7 saat önce

BUENOS ABD Başkanı Donald Trump ile Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun katıldığı görüşmelerde bulunan Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı tespit edildi.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun İletişim Sekreteri'nin Kovid-19 taşıdığı tespit edildi, System.String[]

BUENOS ABD Başkanı Donald Trump ile Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun katıldığı görüşmelerde bulunan Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı tespit edildi.

Brezilya basınında çıkan habere göre, geçen hafta Florida eyaletinin Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago adlı yerleşkesinde ABD ve Brezilya Devlet Başkanlarının katıldığı görüşmelerde yer alan Wajngarten'de Kovid-19 virüsü bulunduğu belirlendi.

Sekreterinde virüsün çıkmasının ardından Bolsonaro'nun da Kovid-19 testi yaptırdığı öğrenildi.

Wajngarten, ABD ve Brezilya devlet başkanlarının görüştüğü toplantılara, akşam yemeğine katılmış ve Instagram hesabından Trump ve ABD Devlet Başkanı Yardımcısı Mike Pence ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:10 Kaynak: AA
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