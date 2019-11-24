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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun oğluna yolsuzluk soruşturması başlatıldı
6 saat önce
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro hakkında yeni bir yolsuzluk soruşturması daha başlatıldı
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro hakkında yeni bir yolsuzluk soruşturması daha başlatıldı.
Rio de Janeiro eyalet savcılığı tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, savcılığın soruşturmayı Flavio Bolsonaro'nun eyalet milletvekilliği yaptığı dönemde "sahte çalışan" işe alması nedeniyle başlattığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:24
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