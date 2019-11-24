Son Dakika Haberleri: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun oğluna yolsuzluk soruşturması başlatıldı
Son Dakika Dünya Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun oğluna yolsuzluk soruşturması başlatıldı - Son Dakika Dünya

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun oğluna yolsuzluk soruşturması başlatıldı

6 saat önce

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro hakkında yeni bir yolsuzluk soruşturması daha başlatıldı

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun oğluna yolsuzluk soruşturması başlatıldı, System.String[]

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro hakkında yeni bir yolsuzluk soruşturması daha başlatıldı.


Rio de Janeiro eyalet savcılığı tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, savcılığın soruşturmayı Flavio Bolsonaro'nun eyalet milletvekilliği yaptığı dönemde "sahte çalışan" işe alması nedeniyle başlattığı bildirildi.

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Brezilya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:24 
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