Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun oğluna para aklama davası - Son Dakika
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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun oğluna para aklama davası

6 saat önce

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Senatör oğlu Flvio Bolsonaro, Rio de Janeiro'da sahibi olduğu bir çikolata dükkanı da dahil olmak üzere sahibi olduğu pek çok işletme üzerinden kamu fonlarını akladığı dava üzerine kendisini savundu.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun oğluna para aklama davası, System.String[]

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Senatör oğlu Flvio Bolsonaro, Rio de Janeiro'da sahibi olduğu bir çikolata dükkanı da dahil olmak üzere sahibi olduğu pek çok işletme üzerinden kamu fonlarını akladığı dava üzerine kendisini savundu.


Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Senatör oğlu Flvio Bolsonaro'nun çikolata dükkanının da dahil olduğu toplamda 24 mülkü yolsuzlukla mücadele müfettişleri tarafından baskına uğradı. Basılan mülkler arasında Flavio Bolsonaro'nun eski danışmanları ve Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun eski karısının aile üyelerine ait mülkler de bulunuyordu.


Senatör olan Flvio Bolsonaro, 2003'ten 2018'e kadar Rio de Janeiro eyalet milletvekiliydi. Soruşturma, Bolsonaro'nun milletvekili olduğu dönemde var olmayan çalışanlara kamu fonları üzerinden ödemeler yapılmasıyla ilgili olarak açıldı. Rio de Janeiro Eyalet Savcılığı ayrıca Flvio Bolsonaro'nun eski yardımcılarından Fabrcio Queiroz'un da hayali işçi maaşlarının ödenmesi ve bu şekilde para aklamasına yardım etme şüphesiyle soruşturulduğunu açıkladı.


Flvio Bolsonaro ise bu iddiaları "Şimdi de eşimle birlikte kendi birikimlerimizle satın aldığımız çikolata dükkanımız üzerinden bana saldırıyorlar. Para aklamak isteseydim dış denetimlere tabii tutulan bir markanın dükkanını açar mıydım?" dedi.


Ayrıca Copacabana'da iki daireyi satın alarak para akladığı suçlamalarına ilişkin Bolsonaro, "O daireleri Brezilya'dan ayrılan bir grup Amerikalı yatırımcıdan aldım. Aynı satıcının iki mülkü olduğu için iyi bir fiyat üzerinde pazarlık yapabildim. Daha ucuza satın alamaz mıyım? Neresi şüpheli?" ifadelerini kullanarak reddetti.


Avukatı Frederick Wassef ise Brezilya Federal Yüksek Mahkemesinden soruşturmayı askıya almasını istedi. Yolsuzluğa son vereceği sözüyle Brezilya'da devlet başkanı seçilen Jair Bolsonaro ise oğlunun karıştığı iddia edilen para aklama davası ile ilgili olarak "Sadece kendime cevap verebilirim" ifadelerini kullandı.


Geçtiğimiz ay Jair Bolsonao yeni bir siyasi parti kurmuştu. 'Brezilya İttifakı' isimli parti, halka yolsuzlukla mücadele ve Hristiyan değerlerine sahip çıkma sözü vermiş, Flvio Bolsonaro'nun da bu partinin başkan yardımcısı olacağı açıklanmıştı. - RIO DE JANEIRO

Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:40 Kaynak: İHA
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