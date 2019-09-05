Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Pinochet olmasaydı, Şili Küba'ya dönerdi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Michelle Bachelet'ye, eski Şili diktatörü Pinochet için "Solcuları yenmeseydi Şili bugün bir Küba olurdu" dedi.

Pinochet döneminde Bachelet'in hava kuvvetlerinde general olan babası Alberto Bachelet, darbeye karşı çıktığı için hapse atılmış ve işkence görmüştü. Alberto Bachelet, hapiste kalp krizi geçirip ölmüştü. Michelle Bachelet ve annesi de Pinochet döneminde hapis yatmıştı.

2016-2010 yılları arasında Şili'nin ilk kadın cumhurbaşkanı olan Bachelet geçen yıl BM İnsan Hakları Komisyonu başkanlığına seçilmişti.

"Berduşların insan haklarını savunuyor"

Bachelet bu hafta Brezilya'da polis şiddetini eleştirdi ve ülkede demokrasinin gerilemeye başladığını söyledi.

Bolsonaro dün Bachelet'ye yanıt verdi. "Bize berduşların insan haklarını savunuyor. Bayan Michelle Bachelet, Pinochet'nin adamları 1973'te baban dahil solcuları yenmeseydi Şili, Küba'ya dönerdi" dedi.

Jair Bolsonaro sık sık, Brezilya'daki 21 yıllık darbe dönemini övüyor ve Pinochet gibi liderlere hayranlığını ifade ediyor.

Şili'de 1973-1990 arasındaki Pinochet rejimi döneminde 3 binden fazla muhalif hayatını kaybetmişti.

2014'te iki emekli subay, Bachelet'nin babasına hapiste işkence yapmak suçundan hapis cezasına çaptırılmıştı.

'Sokaklarda hamam böcekleri gibi ölecekler'

Brezilya'da bu yılın ilk yarısında Sao Paulo'da 426, Rio de Janeiro'da ise 881 kişi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Rio'da bu süre içinde işlenen cinayetler yüzde 23 oranında azaldı.

Geçen ay suçluları öldüren güvenlik güçleri ve sivillere yargı muafiyeti getirecek bir yasal düzenleme öneren Bolsonaro, "Bu yasa sayesinde suçlular sokaklarda hamam böcekleri gibi ölecekler" demişti.