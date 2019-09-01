Son Dakika Haberleri: Brezilya Devlet Başkanı fıtık ameliyatı olacak
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Brezilya Devlet Başkanı fıtık ameliyatı olacak

12 saat önce

RIO DE Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun gelecek hafta fıtık ameliyatı olacağı bildirildi.

Brezilya Devlet Başkanı fıtık ameliyatı olacak, System.String[]

RIO DE Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun gelecek hafta fıtık ameliyatı olacağı bildirildi.

Hastane yetkilileri, Bolsonaro'nun, geçen yıl seçim kampanyası sırasında bıçaklanmasının ardından yapılan tıbbi operasyonlara ek olarak fıtık ameliyatı olacağını belirtti.

Devlet başkanının sağlığının iyi olduğunu belirten yetkililer, rutin kontroller sırasında Bolsonaro'da fıtık tespit edildiğini açıkladı.

Yetkililer, gelecek hafta pazar günü Devlet Başkanı Bolsonaro'nun fıtık ameliyatı olacağını kaydetti.

Bolsonaro, geçen sene seçim kampanyası için gittiği Juiz de Fora kentinde katıldığı bir programda karnından bıçaklanmıştı.

Mahkeme, Bolsonaro'yu bıçaklayan Adelio Bispo de Oliveira'nın akli dengesinin yerinde olmadığına ve süresiz olarak akıl hastanesinde tutulmasına karar verilmişti.

Brezilya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:36 Kaynak: AA
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