Son Dakika Haberleri: Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro çocuk işçiliğini savundu
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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro çocuk işçiliğini savundu

24 dakika önce

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, çocuk işçiliğini savunan açıklamalarıyla yeni bir tartışmaya imza attı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro çocuk işçiliğini savundu, System.String[]
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, çocuk işçiliğini savunan açıklamalarıyla yeni bir tartışmaya imza attı.
StraitTimes'ın haberine göre, Bolsonaro, geçen hafta sosyal medya üzerinden yaptığı haftalık canlı yayında, "8 yaşından beri çalışıyorum, bugün de neysem oyum. 8 ya da 9 yaşındaki bir çocuk bir yerde çalıştığı zaman birçok insan bunu 'çocuk işçiliği' ya da 'zorla çalıştırma' diye kınıyor ama aynı çocuk koka macunu kullandığında ise kimse bir şey söylemiyor" ifadesini kullandı.
Çalışmanın hangi yaşta olursa olsun kadın ve erkeğe saygınlık kazandırdığını savunan Brezilya Devlet Başkanı, "8 yaşımdayken hem okudum hem de mısır ektim, muz topladım." diye konuştu.
Bolsonaro'nun açıklamaları sert bir dille eleştirilirken, Brezilyalı sosyalist siyasetçi Marcelo Freixo, "(Bolsonaro) bir çocuğun çalışmaya teşvik edilmemesi gerektiğinin en iyi örneği" yorumunu yaptı.
Brezilya'nın İnsan Hakları, Aile ve Kadından Sorumlu Bakanı Damares Alves ise yaptığı açıklamada "Bizim kuşağımız çok erken yaşta çalışmaya başladı. Ben de çok erken yaşta çalıştım. Ama bu çocuk işçiliğini suç olmaktan çıkaracağımız anlamına gelmez." dedi.
Çocukların çalışmasının hak ihlali olduğunu vurgulayan Alves, buna izin verilemeyeceğini sözlerine ekledi.
Brezilya'da kanunlar çıraklar hariç 16 yaşından küçük çocukların çalışmasını yasaklıyor. Çırak olarak çalışmak isteyenler ise ancak 14 yaşından itibaren çalışabiliyor.
Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsüne göre Brezilya'da 5 ila 17 yaşında 2,5 milyon çocuk işçi bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:15 Kaynak: AA
Brezilya, İşçi, Güncel
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