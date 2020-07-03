Brezilya Devlet Başkanı kapalı mekanlarda maske kullanılmasını onaylamadı - Son Dakika

Brezilya Devlet Başkanı kapalı mekanlarda maske kullanılmasını onaylamadı

BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem olarak kamuya açık alanlarda maske kullanılmasını kapsayan yasayı, kapalı mekanları hariç tutarak onayladı.

BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem olarak kamuya açık alanlarda maske kullanılmasını kapsayan yasayı, kapalı mekanları hariç tutarak onayladı.

ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu

Brezilya basınında çıkan habere göre, Kovid-19'u küçümseyen tavırlarıyla bilinen Bolsonaro, ülke çapında topu ulaşım ve kamusal alanlarda maske kullanılmasını zorunlu hale getiren yasayı kısmen onayladı.

Bolsonaro, tasarıda yer alan eğitim merkezleri, ticari işletmeler, fabrikalar ve dini mekanlar gibi insanların bir arada bulunduğu yerlere ilişkin bölümleri veto etti.

Başkan Bolsonaro, kapalı alanlarda maske kullanılmasını onaylamamasına gerekçe olarak, "haneye tecavüze sebebiyet vermeyi" gösterdi.

Ayrıca Bolsonaro, yasanın, "devletin, halkın geliri düşük kesimine ve şirketlerin çalışanlarına ücretsiz maske temin etmesini" içeren kısmını da onaylamadı.

Yeni yasaya göre, gerekli görülen alanlarda maske kullanmayan kişilere, yerel yönetimlerin belirleyeceği miktarda para cezası uygulanacak.

Federal devlet sistemiyle yönetilen Brezilya'da birçok eyalet, halka açık alanlarda maske kullanımını zorunlu hale getirmiş ancak ülke çapında uygulanan bir yasa çıkarılmamıştı.

Birçok kez Kovid-19'u küçümseyen Bolsonaro, ülkesinde salgının baş göstermesinden bu yana, maske kullanmadan, birçok kez partisinin düzenlediği gösterilere katılmış ve çeşitli işletmeleri ziyaret etmişti.

Başlarda Kovid-19'u "küçük bir grip" olarak niteleyen Bolsonaro, salgın karşısında yeterli önlem almadığı gerekçesiyle sıkça eleştirilmiş, salgın nedeniyle zor günler geçiren ülkede, bir ayda sağlık bakanı iki kez değiştirilmişti.

Latin Amerika'nın en büyük ülkesi olup nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya'da, Kovid-19 salgınında 61 bin 884 kişi öldü, vaka sayısı ise 1 milyon 496 bin 858 olarak kayda geçti.

Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 20:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Brezilya Devlet Başkanı kapalı mekanlarda maske kullanılmasını onaylamadı - Son Dakika

Son Dakika

16:50 Seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkan sürücüye ceza yağdı 16:20 ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:32 Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:29 8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:54 Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 10:14 Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 09:09 Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
00:37
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
00:00
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
21:53
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
20:21
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
18:58
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
18:08
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm
17:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 03:11:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Brezilya Devlet Başkanı kapalı mekanlarda maske kullanılmasını onaylamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]