Brezilya Devlet Başkanı, Rusya'dan Motorin İthal Etme Anlaşmasını Açıkladı - Son Dakika
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Brezilya Devlet Başkanı, Rusya'dan Motorin İthal Etme Anlaşmasını Açıkladı

12.07.2022 11:30
Brezilya Devlet Başkanı, Rusya'dan Motorin İthal Etme Anlaşmasını Açıkladı

SAO PAULO, 11 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Pazartesi günü, hükümetinin, ülke içindeki akaryakıt fiyatlarını düşürme tedbirlerinin bir parçası olarak Rusya'dan motorin ithal etmeye başlamak için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

SAO PAULO, 11 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Pazartesi günü, hükümetinin, ülke içindeki akaryakıt fiyatlarını düşürme tedbirlerinin bir parçası olarak Rusya'dan motorin ithal etmeye başlamak için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Brasilia'daki hükümet merkezinde gazetecilere konuşan Bolsonaro, "Anlaşma yapıldı. 60 gün içinde Rusya'dan Brezilya'ya motorin gelmeye başlayabilir" dedi. Brezilya Devlet Başkanı, Rusya'dan motorin ithal etme kararını devlet petrol şirketi Petrobras'ın seçtiği diğer yabancı tedarikçilerden daha ucuz olduğunu söyleyerek savundu. Bolsonaro, "Brezilya, ülkede tüketilen motorinin neredeyse yüzde 30'unu ithal ediyor. Daha iyi fiyata satanlardan ithalat yapmalı ve daha fazla fiyat verenlerinkini kabul etmemeliyiz" ifadelerini kullandı. Şubat ayında Moskova'ya yaptığı ziyaretinde Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile biraraya geldiğini hatırlatan Bolsonaro, Brezilya'nın Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmada tarafsız olduğunu ve iki liderin Brezilya tarım işletmeleri için gübre tedarikini sürdürme konusunda anlaştığını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

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