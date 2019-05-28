Son Dakika Haberleri: Brezilya Devlet Başkanını bıçaklayan saldırgana ceza yok

Brezilya Devlet Başkanını bıçaklayan saldırgana ceza yok

1 dakika önce

Brezilya'da seçim kampanyası sırasında aday olan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yı bıçaklayan şahsın cezai ehliyeti olmadığına, bu nedenle kendisine ceza verilemeyeceğine karar verildi.

Brezilya Devlet Başkanını bıçaklayan saldırgana ceza yok, System.String[]
Brezilya'da seçim kampanyası sırasında aday olan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yı bıçaklayan şahsın cezai ehliyeti olmadığına, bu nedenle kendisine ceza verilemeyeceğine karar verildi.

Brezilya'da seçim kampanyası sırasında aday olan ve sonrasında devlet başkanı seçilen Jair Bolsonaro'yı bıçaklayan şahsın cezai ehliyetinin olmadığına karar verildi. Davaya bakan Federal Yargıç Bruno Savino, saldırgan Adelio Bispo de Oliveira'a, zihinsel sağlık sorunları olduğu ve cezai ehliyeti olmadığı için ceza verilemeyeceğine karar verdi.

Bispo de Oliveira'nın şimdiye kadar üç farklı psikolojik teste girdiği, birincisinde hastalık belirtileri gösterdiği, ikincisinde paranoya şeklinde kişilik bozukluğu gösterdiği, son ve üçüncü testte ise gizli tutulan bir hastalığa rastlandığı bildirildi.

Federal polis, saldırganın başkanı bıçakladığı sırada tek başına hareket edip etmediğini anlamak için bir soruşturma daha yürütüyor. Şimdiye kadar suçu planlamasına yardımcı olabilecek insanlarla ilgili muhtemel bir bağlantı bulunamadığı da bildirildi.

Brezilya'da devlet başkanı seçilen Jair Bolsonaro, Eylül 2018'de ülkenin güneydoğusunda bulunan Minas Gerais eyaletine bağlı Juiz de Fora şehrinde seçim kampanyası ile ilgili bir etkinliğe katıldığı sırada bıçaklanmıştı. - BRASILIA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:24 Kaynak: İHA
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