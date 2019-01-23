Son Dakika Haberleri: Brezilya Devlet Başkanının Oğlunun Başı Dertten Kurtulmuyor

Brezilya Devlet Başkanının Oğlunun Başı Dertten Kurtulmuyor

30 dakika önce

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu ve danışmanı, hesabında son bir ayda 48 şüpheli mevduat hareketine rastlanmasının ardından bu kez suikast ve emlak yolsuzluğu ile suçlanıyor.

Brezilya Devlet Başkanının Oğlunun Başı Dertten Kurtulmuyor, System.String[]
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu ve danışmanı, hesabında son bir ayda 48 şüpheli mevduat hareketine rastlanmasının ardından bu kez suikast ve emlak yolsuzluğu ile suçlanıyor.

Üç gün önce hesaplarında son bir ayda 48 şüpheli mevduat hareketi saptanan Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu ve Danışmanı Flavio Bolsonaro'nun başı bu kezde suikast ve emlak yolsuzluğu suçlamalarıyla dertte. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, Rio de Janeiro'da faaliyet gösteren bir mafya lideri ile bir askeri polisin aralarında olduğu 15 kişinin, şehir konseyi üyesi Marielle Franco suikastıyla ilgili gözaltına alındığı aktarıldı. Suikastın Rio'nun batısındaki yasa dışı gayrimenkul alım satımı için suç işleyen bir çeteye karşı düzenlendiği bildirildi. Çetenin, aralarında Franco suikastının yanı sıra pek çok cinayet, adam kaçırma ve tehdit suçlarına karıştığı duyuruldu. Gözaltına alınanlar arasında ise Flavio Bolsonaro'nun yakın olduğu isimler olduğu belirtiliyor.

Gözaltındaki binbaşı ve çete lideri yüzbaşı

Yerel basında çıkan haberlere göre, gözaltına alınanlardan Binbaşı Ronald Paulo Alves Pereira, 2004 yılında Rio de Janeiro'dan milletvekili olan senatör Flavio Bolsonaro tarafından göreve tavsiye edildi ve onurlandırıldı. Rio eski milletvekili Flavio Bolsonaro'nun aynı çeteyle ilgili aranan ve örgütün lideri olarak kabul edilen yüzbaşı Kaptan Adriano Magalhaes da Nbrega ile de bağlantılı olduğu ile ilgili bilgi ve görüntüler ortaya çıkmıştı.

Üç gün önce farklı suçlamalar vardı

Üç gün önce Flvio Bolsonaro'nun hesabında son bir ayda 48 şüpheli mevduat hareketine rastlanmış, şoförünün hesabından da son 3 yılda 1 milyon 854 bin dolar para transferi yapıldığı ortaya çıkmıştı. Devlet Başkanının oğlu, "Gizleyecek bir şeyim yok" diyerek kendini savunması ise Bolsonaro'ya destek verenler tarafından bile kabul görmemişti. - BRASILIA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:32 Kaynak: İHA

Brezilya, 3. Sayfa
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