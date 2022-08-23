Asbestli Geminin Aliağa'da Sökümüne İzin Veren Kararın İptali İçin Dava Açılıyor

Brezilya Donanması'na ait asbestli gemi Sao Paulo'nun İzmir Aliağa'da sökümüne izin veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararının iptali amacıyla yarın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde dava açılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu gibi isimler, adliye önünde basın açıklaması yapacak.

İzmir'de çevre örgütlerini ve yurttaşları ayağa kaldıran asbestli gemi Sao Paulo'yla ilgili flaş bir adım atılıyor. Çevre örgütleri, sendikalar ve sivil toplum örgütleri, yarın Bayraklı'daki İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne giderek Brezilya Donanması'na ait asbestli gemi Sao Paulo'nun İzmir Aliağa'da sökümüne izin veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararının iptali amacıyla dava açılacak.

TMMOB'dan yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası sözleşmeleri hiçe sayarak yola koyulan, en ufacık hareketi dahi saatli bomba etkisi yaratan, soluduğumuz havaya, toprağımıza, suyumuza ölüm saçan gemiyi istemiyoruz! Ülkemiz atık çöplüğü değildir! Göz göre göre zehirlenmeyi kabul etmiyor, yaşam hakkımıza sahip çıkıyoruz" denildi.

Açılacak davanın hemen ardından İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Güney Kapısı önünde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Barolar Birliiği Başkanı Erinç Sağkan, TMMOB Başkanı Emin Koramaz, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türk Tabipleri Birliği Merkez Komite Üyesi Nursel Şahin ve KESK Eşbaşkanı Şükran Kablan Yeşil ile İzmir Gemi Koordinasyonu, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri'nin yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütünden yurttaşlar ve çevrecilerin katılımıyla bir basın açıklaması yapılacak.

TMMOB, İzmir'deki tüm yurttaşları, "Aliağa dünyanın çöplüğü değildir" başlıklı basın açıklamasına çağırdı.