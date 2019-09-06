Brezilya Ekonomi Bakanı: "Bolsonaro haklı Fransız 'first lady' Brigitte gerçekten çirkin"
1 saat önce
Brezilya Ekonomi Bakanı: "Başkan haklı Fransız 'first lady' Brigitte Macron gerçekten çirkin"
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşini hedef alan hakaret seviyesindeki yorumlarına Brezilya Ekonomi Bakanı Paulo Guedes'ten destek geldi.
Fransız "first lady" Brigitte Macron ile 'yaşlı' olduğu gerekçesiyle üstü kapalı alay eden Bolsonaro'yu savunan bakan, "Başkanın dediği doğru, bu kadın gerçekten çirkin." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:45
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