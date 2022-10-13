Brezilya eski Devlet Başkanı Lula da Silva, Rio de Janeiro'da seçim kampanyası düzenledi - Son Dakika
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Brezilya eski Devlet Başkanı Lula da Silva, Rio de Janeiro'da seçim kampanyası düzenledi

13.10.2022 03:00

Brezilya eski Devlet Başkanı Lula da Silva'nın seçim kampanyasına katılması RİO DE JANEİRO (AA) Brezilya'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde, hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması nedeniyle ülkenin yeni devlet başkanı, 30 Ekim'de düzenlenecek ikinci tur seçimlerinde belirlenecek.

Brezilya eski Devlet Başkanı Lula da Silva'nın seçim kampanyasına katılması RİO DE JANEİRO (AA) Brezilya'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde, hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması nedeniyle ülkenin yeni devlet başkanı, 30 Ekim'de düzenlenecek ikinci tur seçimlerinde belirlenecek. İşçi Partisi adayı eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Rio de Janeiro kentinin kuzeyinde bulunan Favela do Alemao bölgesinde, seçim kampanyası düzenledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Brezilya, Rio, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya eski Devlet Başkanı Lula da Silva, Rio de Janeiro'da seçim kampanyası düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya eski Devlet Başkanı Lula da Silva, Rio de Janeiro'da seçim kampanyası düzenledi - Son Dakika
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