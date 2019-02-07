Son Dakika Haberleri: Brezilya Eski Devlet Başkanı Lula Yine Hapse Mahkum Edildi

Brezilya Eski Devlet Başkanı Lula Yine Hapse Mahkum Edildi

1 saat önce

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 12 yıl 11 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı.

Brezilya Eski Devlet Başkanı Lula Yine Hapse Mahkum Edildi, System.String[]
Brezilya'da eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 12 yıl 11 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı.

BBC'nin haberine göre, Brezilya'daki bir mahkeme, pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından 12 yıl bir ay hapis cezasını çeken Lula'yı, yolsuzluktan 12 yıl 11 yıl hapse mahkum etti.

Eski devlet başkanının avukatları kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden 73 yaşındaki Lula, suçlamaların devlet başkanlığına aday olmasını engelleme amacı taşıdığını savunuyordu.

Brezilya'da 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten Lula'nın, geçen hafta erkek kardeşinin cenazesine katılmak için cezaevinden çıkmasına izin verilmemişti.

Brezilya'da aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Lula'nın "hapiste çürümesini ümit ettiğini" söylemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:12 Kaynak: AA

Fabio Alves Da Silva, Brezilya, Güncel
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