Brezilya Futbol Federasyonu'ndan tarihi teknik direktör kararı! O geldi, bu gitti devri kapandı

Brezilya Futbol Federasyonu bu sezondan itibaren geçerli olacak tarihi bir karara imza attı.

EN FAZLA 2 TAKIMDA GÖREV YAPABİLECEKLER

Brezilya Serie A'da mücadele edecek takımlar 1 sezon içerisinde en fazla 2 teknik direktör ile çalışabilecek. Bir teknik direktör ise 1 sezon içerisinde en fazla 2 takımda görev alabilecek. Bir takım 2 teknik direktör ile çalıştıysa ancak 'geçici' bir antrenörle sezonu tamamlayabilecek. Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı'nın sunduğu bu teklif 11 kabul oyuna karşılık 9 ret oyuyla geçti.

(SPORX)