Son Dakika Haberleri: Brezilya, G7'nin Amazonlar için teklif ettiği 20 milyon dolarlık yardımını reddetti
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Brezilya, G7'nin Amazonlar için teklif ettiği 20 milyon dolarlık yardımını reddetti

21 dakika önce

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kabine şefi Onyx Lorenzoni, G7 ülkelerinin Amazon yangınları ile mücadele için teklif ettiği 20 milyon doları istemediklerini söyledi.

Brezilya, G7'nin Amazonlar için teklif ettiği 20 milyon dolarlık yardımını reddetti, System.String[]

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, G7 ülkelerinin Amazonlar'da yaklaşık üç haftadır süren yangınların söndürülmesi için yapacağı 20 milyon euroluk yardımı reddetti ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un bu tür yardım fikirlerinin arkasında farklı niyetlerinin olduğunu iddia etti.


Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bolsonaro, "Ne bir Devlet Başkanının, Macron, Amazonlar'a karşı yersiz ve bedava saldırılarına, ne de sanki bir sömürge veya sahipsiz toprakmışız gibi asıl niyetlerini Amazonları 'kurtarmak' için oluşturulan 'G7 ülkeleri ittifakı' fikriyle gizlemesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

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Brezilya, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:15 
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