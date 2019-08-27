Son Dakika Haberleri: Brezilya g7 yardımını reddedecek
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Brezilya g7 yardımını reddedecek

1 saat önce

Brezilya Federal Hükümeti, G7 ülkeleri tarafından bağışlanması planlanan 20 milyon dolarlık Amazon fonunu reddeceklerini açıkladı.

Brezilya g7 yardımını reddedecek, System.String[]

Brezilya Federal Hükümeti, G7 ülkeleri tarafından bağışlanması planlanan 20 milyon dolarlık Amazon fonunu reddeceklerini açıkladı.

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi gününde yapılan oturumda, G7 ülkelerinin Amazon'daki orman yangınlarıyla baş etme hedefiyle uzun vadeli küresel insiyatif başlatacaklarını duyurmuştu.

Brezilya Genel Kurmay Başkanı Onyx Lorenzoni hükümetin kararı hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Teşekkürler ama verilmek isteyen kaynaklar Avrupa'yı yeniden ağaçlandırma daha geçerli olabilir. Macron, Dünya Mirası olan bir kilisenin yangınını bile önleyemiyor, şimdi de bize mi ders verecek?"

- İstanbul

Cumhurbaşkanı, Brezilya, Amazon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:12 Kaynak: DHA
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