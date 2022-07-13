Brezilya Haber Dergisi: NATO'nun Çin'e Karşı Düşmanlığı "Mantıksız" - Son Dakika
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Brezilya Haber Dergisi: NATO'nun Çin'e Karşı Düşmanlığı "Mantıksız"

13.07.2022 12:10
Brezilya Haber Dergisi: NATO'nun Çin'e Karşı Düşmanlığı "Mantıksız"

MEKSİKO, 13 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya'da internetten yayın yapan haber dergisi Forum, Soğuk Savaş dönemi kalıntısı NATO'nun "varlığını haklı çıkarmak için bir öcü aradığını" ve bu amaçla uydurduğu sözde "Çin tehdidi"nin temelsiz ve yanlış bir ifade olduğunu yazdı.

MEKSİKO, 13 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya'da internetten yayın yapan haber dergisi Forum, Soğuk Savaş dönemi kalıntısı NATO'nun "varlığını haklı çıkarmak için bir öcü aradığını" ve bu amaçla uydurduğu sözde "Çin tehdidi"nin temelsiz ve yanlış bir ifade olduğunu yazdı. "NATO'nun Çin'e karşı tutumu neden mantıksız" başlığıyla yayınlanan haberde "Çin'in gelişimi dünyaya bir güçlük değil, bir fırsat sunuyor" denildi. Haberde, Çin'in kalkınmayı dünyanın ezici sorunlarının çoğunu çözmekte anahtar olarak gördüğü ve bu nedenle ülkenin, Kuşak ve Yol'un ortak inşasını teşvik ederek herkes için daha iyi bir dünya inşa etme yolunda dünya mutabakatını genişletmek için Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni önerdiği belirtildi.

Dergi "Çin Halk Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana ülke hiçbir zaman bir savaş başlatmadı, hiçbir zaman bir karış yabancı toprağı işgal etmedi, hiçbir zaman vekalet savaşlarına girmedi ve hiçbir askeri bloğa katılmadı veya böyle bir bloğu oluşturmadı" diye yazdı. Haberde, esasen uluslararası toplumun dikkatli olması gereken Çin değil, NATO'dur, denildi. Dergi, " Afganistan'dan Irak'a, Libya'dan Suriye'ye, bloğun askeri maceraları sayısız can aldı ve milyonlarca insanı yerinden etti" diye ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya Haber Dergisi: NATO'nun Çin'e Karşı Düşmanlığı 'Mantıksız' - Son Dakika

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