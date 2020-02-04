Brezilya hükümetinden Oscar adaylı film yapımcısına tepki - Son Dakika
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Brezilya hükümetinden Oscar adaylı film yapımcısına tepki

6 saat önce

SAO Brezilya hükümeti, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ülkenin demokrasisi için risk olduğunu dile getiren Oscar adaylı film yapımcısı Petra Costa'yı eleştirdi.

Brezilya hükümetinden Oscar adaylı film yapımcısına tepki, System.String[]

SAO Brezilya hükümeti, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ülkenin demokrasisi için risk olduğunu dile getiren Oscar adaylı film yapımcısı Petra Costa'yı eleştirdi.

Costa, ABD'nin halk televizyonu PBS'ye yaptığı açıklamada, Bolsonaro'yu, çiftçileri ve oduncuları yerli rezervleri ele geçirme, büyük bir ovaya dönüşmenin eşiğindeki Amazon'u yakma ve ormansızlaştırmaya teşvik etmekle suçladı.

Oscar için aday gösterilmeden önce de benzer açıklamalar yapan Costa, Bolsonaro'nun azınlıkların haklarına saldırdığı yönündeki suçlamasını tekrar hatırlatarak, ülkenin demokrasisi için risk olduğunu kaydetti.

Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreterliğince Twitter'dan yapılan açıklamada, Costa'nın Brezilya karşıtı bir aktivist rolü oynadığını, Amerikan basınına verdiği röportajda, ülkenin yurt dışındaki imajını bir dizi sahte haberle lekelediğini savunuldu.

Açıklamada, Costa'nın, Amazon'un büyük bir ova olacağı ve Bolsonaro'nun Afro-Amerikalıları ve eşcinselleri öldürme emri verdiğine yönelik ifadeleri mantıksız bir senaryo olarak nitelendirildi.

Brezilya, Amazon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:16 Kaynak: AA
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