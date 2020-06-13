Brezilya, İngiltere'yi geride bırakarak dünyada ABD'den sonra Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün... - Son Dakika

Brezilya, İngiltere'yi geride bırakarak dünyada ABD'den sonra Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün...

Brezilya, İngiltere'yi geride bırakarak dünyada ABD'den sonra Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke oldu.

Brezilya, İngiltere'yi geride bırakarak dünyada ABD'den sonra Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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