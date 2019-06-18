Brezilya- İtalya: 3-0
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Ankara'da düzenlenen 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nin beşinci haftasında Brezilya, İtalya'yı 3-0 mağlup etti.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:57 Kaynak: DHA
'da düzenlenen 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nin beşinci haftasında Brezilya
, İtalya
'yı 3-0 mağlup etti.
2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nin beşinci ve son hafta maçları Ankara'da başladı. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan ilk maçta Brezilya ile İtalya karşı karşıya geldi. Brezilya, rakibini 25-21, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yendi.
- Ankara
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