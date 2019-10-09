Brezilya Judo Grand Slam: Mikail Özerler bronz madalya kazandı
2 saat önce
Brezilya Judo Grand Slam Turnuvası'nın son gününde -90 kilo kategorisinde yarışan milli judokamız Mikail Özerler İtalyan rakibi Nicholas Mungai'yi yenilgiye uğratarak bronz madalya almaya hak kazandı.
Brezilya Judo Grand Slam Turnuvası'nın son gününde -90 kilo kategorisinde yarışan milli judokamız Mikail Özerler İtalyan rakibi Nicholas Mungai'yi yenilgiye uğratarak bronz madalya almaya hak kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:16
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