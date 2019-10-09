Son Dakika Haberleri: Brezilya Judo Grand Slam: Mikail Özerler bronz madalya kazandı
Son Dakika Dünya Brezilya Judo Grand Slam: Mikail Özerler bronz madalya kazandı

Brezilya Judo Grand Slam: Mikail Özerler bronz madalya kazandı

2 saat önce

Brezilya Judo Grand Slam Turnuvası'nın son gününde -90 kilo kategorisinde yarışan milli judokamız Mikail Özerler İtalyan rakibi Nicholas Mungai'yi yenilgiye uğratarak bronz madalya almaya hak kazandı.

">

Brezilya Judo Grand Slam Turnuvası'nın son gününde -90 kilo kategorisinde yarışan milli judokamız Mikail Özerler İtalyan rakibi Nicholas Mungai'yi yenilgiye uğratarak bronz madalya almaya hak kazandı.

Brezilya Judo Grand Slam: Mikail Özerler bronz madalya kazandı

Brezilya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye'den çekilme kararı sonrası Trump "çok gizli" toplantıya çağrıldı
Hükümet karşıtı gösterilerin salladığı Irak'ta internet erişimi yeniden kesildi Motosiklet sürücüsünün ayağının koptuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı Galatasaray Divan Restaurant ile yollarını ayrılıyor! Bedeli ise 500 bin dolar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 13:23:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brezilya Judo Grand Slam: Mikail Özerler bronz madalya kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]