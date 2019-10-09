Son Dakika Haberleri: Brezilya Judo Grand Slam: Mikail Özerler bronz madalya kazandı
Son Dakika Spor Brezilya Judo Grand Slam: Mikail Özerler bronz madalya kazandı

Brezilya Judo Grand Slam: Mikail Özerler bronz madalya kazandı

2 saat önce

Brezilya Judo Grand Slam Turnuvası'nın son gününde -90 kilo kategorisinde yarışan milli judokamız Mikail Özerler İtalyan rakibi Nicholas Mungai'yi yenilgiye uğratarak bronz madalya almaya hak kazandı.

Brezilya Judo Grand Slam: Mikail Özerler bronz madalya kazandı, System.String[]

Brezilya Judo Grand Slam Turnuvası'nın son günü ağırsiklet kategorisinde Fransız Teddy Riner güne damgasını vurdu. Riner eleme maçlarında ilk önce Japon judoka Kokoro Kageura ve daha sonra Rus Inal Tasoev ile karşılaştı. Fransız judoka yarı finalde ise Dünya Şampiyonu Lukas Krpalek'i tatamide yenilgiye uğrattı.


Riner finalde ise Brezilyalı David Moura ile karşılaştı. Nefes kesen maçta Riner mükemmel bir osoto maki komi tekniği ile rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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Brezilya, Japon, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:21 
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