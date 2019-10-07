Son Dakika Haberleri: Brezilya, Judo Grand Slam Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor
Son Dakika Spor Brezilya, Judo Grand Slam Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor

Brezilya, Judo Grand Slam Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor

2 saat önce

Brezilya 6 yıl aradan sonra Judo Grand Slam Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor.

Brezilya, Judo Grand Slam Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor, System.String[]

Brezilya 6 yıl aradan sonra Judo Grand Slam Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor.


Kadınlar eksi 57 kilo kategorisinde Brezilyalı Ketelyn Nascimento ve Büyük Britanyalı Nekoda Smythe-Davis nefes kesen bir maça imza attı. İppon puanına giden bir osoto gari hareketi ile altın madalyaya uzanan isim Smythe-Davis oldu.

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Brezilya, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:51 
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