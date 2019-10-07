Brezilya, Judo Grand Slam Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor

Brezilya 6 yıl aradan sonra Judo Grand Slam Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor.



Kadınlar eksi 57 kilo kategorisinde Brezilyalı Ketelyn Nascimento ve Büyük Britanyalı Nekoda Smythe-Davis nefes kesen bir maça imza attı. İppon puanına giden bir osoto gari hareketi ile altın madalyaya uzanan isim Smythe-Davis oldu.