Brezilya kıyılarında karaya oturan gemide petrol sızıntısı tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Brezilya kıyılarında karaya oturan gemide petrol sızıntısı tespit edildi - Son Dakika

Brezilya kıyılarında karaya oturan gemide petrol sızıntısı tespit edildi

6 saat önce

Brezilya'nın kuzey kıyılarında geçen cuma karaya oturan Güney Kore bandıralı demir yüklü geminin çevresinde petrol sızıntısı tespit edildi.

Brezilya kıyılarında karaya oturan gemide petrol sızıntısı tespit edildi, System.String[]

Brezilya'nın kuzey kıyılarında geçen cuma karaya oturan Güney Kore bandıralı demir yüklü geminin çevresinde petrol sızıntısı tespit edildi.

Yerel basınındaki haberlere göre, Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü (IBAMA) tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore bandıralı "MV Stellar Banner" adlı kuru yük gemisinin arıza nedeniyle karaya oturduğu bölgede, deniz yüzeyinde 830 metre çapında yakıt sızıntısı tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, sızıntının ne kadar alana yayıldığını belirlemek için sensörlerle donatılmış bir uçağın, gemi ve çevresinde inceleme yaptığı fakat sızıntının derinliğinin henüz tespit edilemediği belirtildi.

Güney Kore bandıralı yük gemisi, cumadan bu yana yaşadığı arıza nedeniyle Brezilya'nın kuzey kıyılarında mahsur kalmıştı.

Güney Koreli şirketten yapılan açıklamada, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve yakıt sızıntısı riskini ortadan kaldırmak için profesyonel bir ekibin çalıştığı duyurulmuştu.

Yaklaşık 300 bin ton demir yüklü gemi, Çin'in Qingdao Limanı'na varmak üzere yola çıkmıştı.

Gemide mahsur kalan 20 kişilik mürettebat, Brezilya Deniz Kuvvetleri tarafından geçen hafta tahliye edilmişti.

Güney Kore, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güney Kore'ye koronavirüs yayılmasından sorumlu tarikat lideri özür diledi
Petkim'den 3,4 milyon ton üretimle tarihi rekor Güney Kore'de koronavirüsün yayılmasıyla ilgili sorumlu tutulan Lee Man-hee diz çökerek halktan özür diledi Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan üçlü zirveyi reddetti

Son Dakika Haberleri
01:42 Nilperi Şahinkaya'dan müjdeli haber!
01:42 Teoman: Ben size küsüm!
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 06:08:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Brezilya kıyılarında karaya oturan gemide petrol sızıntısı tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]