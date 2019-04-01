Son Dakika Haberleri: Brezilya Kudüs'te Diplomatik Ofis Açtı

Brezilya Kudüs'te Diplomatik Ofis Açtı

21 dakika önce

İsrail Ulaştırma Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Yisrael Katz, Brezilya'nın Kudüs'te diplomatik ofis açtığını söyledi.

Brezilya Kudüs'te Diplomatik Ofis Açtı, System.String[]
İsrail Ulaştırma Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Yisrael Katz, Brezilya'nın Kudüs'te diplomatik ofis açtığını söyledi.

Katz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya İsrail'i ziyareti esnasında Kudüs'te açtığı diplomatik ofis için teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

Katz, sosyal medya hesabından Brezilyalı mevkidaşı Ernesto Araujo ile tokalaştığı bir fotoğrafı da paylaştı.

Katz, diplomatik ofisin niteliğine ilişkin bilgi vermezken, daha önce büyükelçiliklerinin Kudüs'e taşınacağı yönünde konuşan Bolsonaro geçen perşembe yaptığı açıklamada ülkesinin Kudüs'te bir ticaret ofisi açabileceğini duyurmuştu.

İsrail'deki bir yerel gazetedeki habere göre Bolsonaro üç günlük ziyaret için İsrail'de bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:12 Kaynak: AA

Mehmet Cahit Turhan, İsrail, Brezilya, Kudüs, Güncel
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