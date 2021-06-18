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Brezilya, Kupa Amerika'da 2'de 2 yaptı - Son Dakika

Brezilya, Kupa Amerika'da 2'de 2 yaptı

18.06.2021 09:37
Brezilya, Kupa Amerika'da 2'de 2 yaptı, System.String[]

2021 Kupa Amerika'nın (Copa America) ev sahibi Brezilya, B Grubu'ndaki ikinci maçında Peru'yu 4-0 mağlup etti.

2021 Kupa Amerika'nın (Copa America) ev sahibi Brezilya, B Grubu'ndaki ikinci maçında Peru'yu 4-0 mağlup etti.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Kupa Amerika'da Brezilya, Peru'yu ağırladı.

"Sambacılar", Nilton Santos Olimpiyat Stadı'ndaki maçın ilk yarısını Alex Sandro'nun 12. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapattı.

Neymar, 68. dakikada farkı 2'ye çıkarırken, Everton Ribeiro'nun 89, Richarlison'un ise 90+3. dakikalardaki golleri Brezilya'ya 4-0'lık galibiyeti getirdi.

B Grubu'ndaki ikinci maçını da kazanan ev sahibi ekip, 6 puanla zirvede yer aldı.

Gruptaki diğer mücadelede ise Kolombiya ile Venezuela 0-0 berabere kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika, Brezilya, Peru, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Brezilya, Kupa Amerika'da 2'de 2 yaptı - Son Dakika Spor


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