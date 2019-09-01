Brezilya lideri Bolsonaro bıçaklı saldırı sonrası üçüncü kez ameliyat olacak
12 saat önce
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçtiğimiz yıl eylül ayında seçim kampanyası sırasında uğradığı bıçaklı saldırının ardından üçüncü kez ameliyat olacak. Bolsonaro'nun doktorları gelecek haftaki operasyonun küçük riskler taşıdığını açıkladı.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçtiğimiz yıl eylül ayında seçim kampanyası sırasında uğradığı bıçaklı saldırının ardından üçüncü kez ameliyat olacak.
Bolsonaro'nun doktorları gelecek haftaki operasyonun küçük riskler taşıdığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:38
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