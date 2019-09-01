Son Dakika Haberleri: Brezilya lideri Bolsonaro bıçaklı saldırı sonrası üçüncü kez ameliyat olacak
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Brezilya lideri Bolsonaro bıçaklı saldırı sonrası üçüncü kez ameliyat olacak

12 saat önce

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçtiğimiz yıl eylül ayında seçim kampanyası sırasında uğradığı bıçaklı saldırının ardından üçüncü kez ameliyat olacak. Bolsonaro'nun doktorları gelecek haftaki operasyonun küçük riskler taşıdığını açıkladı.

Brezilya lideri Bolsonaro bıçaklı saldırı sonrası üçüncü kez ameliyat olacak, System.String[]

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçtiğimiz yıl eylül ayında seçim kampanyası sırasında uğradığı bıçaklı saldırının ardından üçüncü kez ameliyat olacak.


Bolsonaro'nun doktorları gelecek haftaki operasyonun küçük riskler taşıdığını açıkladı.

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Brezilya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:38 
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