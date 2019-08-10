Brezilya lideri Bolsonaro: Dünyayı kurtarmak için tuvalete iki günde bir gidin

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, çevreyi korumak ve dünyayı kurtarmak için insanların "iki günde bir tuvalete gitmesini" önerdi.

Bolsonaro, bu öneriyi tarımsal kalkınma ile çevrenin korunmasını nasıl bağdaştıracağını soran gazeteciye verdiği yanıtta yaptı.

Bolsonaro, geçtiğimiz günlerde Amazon bölgesindeki ormansızlaşmanın artığını gösteren resmi verilerin ardından, eleştirilerle karşılaşmıştı.

Bolsonaro daha sonra, artışı bildiren resmi kurumun müdürünü görevden almış ve problemin boyutları konusunda yalan söylemekle suçlamıştı.

Basın toplantısında, söz konusu gazeteci, ormansızlaşma ve tarımın, dünyadaki sera gazı salımının dörtte birinden sorumlu olduğunu söyleyen raporlardan bahsetti.

Daha sonra da Brezilya lideri "Biraz daha az yemek yeterli. Çevre kirliliğinden bahsediyorsunuz. İki günde bir tuvalete çıkmak da yeterli. Bu, tüm dünya için daha iyi olur." dedi.

Bolsonaro'dan sonra hızlandı

Biliminsanları, Amazonlar'daki orman kaybının, çevrenin korunmasından çok kalkınmaya yönelik politikalara destek veren Bolsonaro'nun iş başına geldiği Ocak ayından bu yana hızlandığını söylüyor.

Brezilya Uzay Ajansı'nın verilerine göre, geçen yılın Haziran ayına kıyasla, ormansızlaşma yüzde 88 hızlandı.

Dünyanın en büyük yağmur ormanı olan Amazon, küresel hızınmanın hızını azaltan, yaşamsal önemdeki bir karbon deposu.

Resmi veriler, ağaçların azalmasının başlıca nedeni, sığırlar için yeni otlak alanları yaratılması.

Son on yılda, daha önceki Brezilya hükümetleri, federal kurumların çabaları ve para cezalarıyla orman alanlarının kaybını azaltmıştı.