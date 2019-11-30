Brezilya lideri Bolsonaro: Leonardo DiCaprio Amazon ormanlarındaki yangınları finanse ediyor

Popülist söylemleriyle bilinen aşırı sağcı lider, dünyaca ünlü yıldıza yönelttiği suçlamalara dair herhangi bir kanıt göstermedi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'nun Amazon Ormanlarında çıkan yangınları finanse ettiğini iddia etti.

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Bir günde üçüncü saldırı: Brezilya'nın Rio kentinde bıçaklı bir saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı