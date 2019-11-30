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Brezilya lideri Bolsonaro: Leonardo DiCaprio Amazon ormanlarındaki yangınları finanse ediyor
6 saat önce
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'nun Amazon Ormanlarında çıkan yangınları finanse ettiğini iddia etti
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'nun Amazon Ormanlarında çıkan yangınları finanse ettiğini iddia etti.
Popülist söylemleriyle bilinen aşırı sağcı lider, dünyaca ünlü yıldıza yönelttiği suçlamalara dair herhangi bir kanıt göstermedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:13
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