Son Dakika Haberleri: Brezilya lideri Bolsonaro: Leonardo DiCaprio Amazon ormanlarındaki yangınları finanse ediyor
Son Dakika Dünya Brezilya lideri Bolsonaro: Leonardo DiCaprio Amazon ormanlarındaki yangınları finanse ediyor - Son Dakika Dünya

Brezilya lideri Bolsonaro: Leonardo DiCaprio Amazon ormanlarındaki yangınları finanse ediyor

6 saat önce

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'nun Amazon Ormanlarında çıkan yangınları finanse ettiğini iddia etti

Brezilya lideri Bolsonaro: Leonardo DiCaprio Amazon ormanlarındaki yangınları finanse ediyor, System.String[]

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'nun Amazon Ormanlarında çıkan yangınları finanse ettiğini iddia etti.


Popülist söylemleriyle bilinen aşırı sağcı lider, dünyaca ünlü yıldıza yönelttiği suçlamalara dair herhangi bir kanıt göstermedi.

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Hollywood, Brezilya, Amazon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:13 
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