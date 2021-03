Brezilya lideri Bolsonaro: Sanki ölümler sadece koronavirüsten oluyor

Koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünyada en çok ölümün görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ülkede kendisine yönelik bir 'savaş' başlatıldığını ifade ederek, "Sanki ölümler sadece koronavirüsten oluyor" dedi. Bolsonaro'nun açıklamaları tepkilere neden oldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınında en fazla can kayıplarının yaşandığı ülkelerin başında gelen Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun salgınla ilgili yaptığı tepki çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Ülkede, 2021'in ilk gününden 18 Mart'a kadar 92 bin 53 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Günde ortalama 2 bin kişinin koronavirüse yenil düştüğü ülkede, aktif vaka sayısı 1 milyon 160 bini, salgının başından bu yana toplam can kaybı ise 287 bini geçti. Bolsonaro, ülkede kendisine karşı bir 'savaş' başlatıldığını ifade ederek, "Burada başkana karşı bir savaş başlatıldı. Sanki ölümler sadece koronavirüs yüzünden oluyor" dedi.

"BANA KORONAVİRÜSLE MÜCADELENİN İŞE YARADIĞI BİR ÜLKE GÖSTERİN"

Bolsonaro, ülke çapında hastanelerin doluluk oranının yüzde 90'a çıktığını ifade ederek, bu doluluk oranının ne kadarının koronavirüsten olduğunu saptamaya çalıştıklarını belirtti. "Elbette her ölüme üzülüyoruz" diyen Bolsonaro, "Neden karantina diye bir şey var? Çözüm istiyoruz. Nüfusun işsizlikten muzdarip olduğunu görüyorsunuz. Bana koronavirüsle mücadelenin işe yaradığı bir ülke gösterin" dedi.

ESKİ BREZİLYA LİDERİ SİLVA: ÜLKEDE KONTROL YOK

Brezilya eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Jair Bolsonaro hükümetinin salgınla mücadele politikalarını eleştirerek, "Brezilya'da kontrol kalmadı" ifadelerini kullandı. Öte yandan ülkedeki birçok belediye başkanı, Bolsonaro'nun salgını yönetiş biçiminden memnun olmadıklarını açıkladı. Brezilya Ulusal Belediye Başkanları Cephesi (FNP), Bolsonaro'ya yazdıkları açık mektupta, acil eyleme geçilmesi çağrısı yaptı. Mektupta, "İnsanların, Brezilya vatandaşlarının, böylesine umutsuz ölümlere sürüklenmesi mantıksızdır" denildi.

"DAHA NE KADAR AĞLAYACAKSINIZ?" DEMİŞTİ

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, geçen haftalarda yaptığı açıklamada, "Koronavirüsten şikayet etmeyi bırakın. Daha ne kadar bu konuda ağlayacaksınız? Daha ne kadar daha evde kalacak ve her şeyi kapatacaksınız? Buna artık kimse dayanamıyor. Can kayıplarına üzülüyoruz ancak yine de bir çözüm bulmalıyız" demişti. Sao Paulo Valisi Joao Doria, Bolsonaro'nun bu açıklamasına "Deli adam" diyerek tepki göstermişti. Doria, "Problemlerle nasıl yüzleşeceğiz, her gün insanları ölürken izleyerek mi? Brezilya sağlık sistemi çökmek üzere. Ne yazık ki Brezilya şu anda iki virüsle savaşıyor; Koronavirüs ve Bolsonaro virüs. Bu Brezilyalılar için gerçekten üzücü" demişti. Kovid-19 salgınına karşı uygulanan önlemlere karşıtlığıyla bilinen Bolsonaro Temmuz 2020'de Kovid-19'a yakalanmıştı.Brezilya Devlet Başkanı, Kovid-19 aşısına güvenmediğini "Eğer bir timsaha dönüşürsen, bu senin problemin." sözleriyle dile getirmişti.

BREZİLYA'DA KORONAVİRÜSÜN P1 VARYANTI

Sao Paulo Üniversitesi'ndeki uzmanların Imperial College London ve Oxford Üniversitesi'yle birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında, koronavirüsün P1 varyantının Amazonlar eyaletindeki Manaus kentinde, ikinci dalga sırasında ortaya çıktığı düşünülüyor. P1 varyantı, Ocak ayında ilk olarak Manaus'tan Japonya'ya seyahat eden kişilerde tespit edilmişti. Ancak uzmanlar, varyantın Manaus kentinde Kasım ayının başlarında ortaya çıktığına inanıyor. Öte yandan, P1 varyantının Vuhan'da ortaya çıkan varyanta göre iki kat daha bulaşıcı olduğu ifade edilirken; varyantın bağışıklık sisteminden kurtulabildiği, tekrar bulaşabilme oranını da yüzde 25 ila yüzde 60' kadar yükselttiği ifade ediliyor.

