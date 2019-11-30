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Brezilya liderinden DiCaprio'ya yangın suçlaması

6 saat önce

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, ünlü aktör Leonardo DiCaprio'yu Amazon ormanlarındaki yangınları finanse etmekle suçladı.

Brezilya liderinden DiCaprio'ya yangın suçlaması, System.String[]

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, ünlü aktör Leonardo DiCaprio'yu Amazon ormanlarındaki yangınları finanse etmekle suçladı.Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD'li aktör Leonardo DiCaprio'yu, ülkedeki Amazon ormanlarının yakılması için finansman sağlamakla suçladı.


Bolsonaro, söz konusu yangınların çıkarılması için Brezilya'daki sivil toplum örgütlerine para vermekle itham ettiği Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) DiCaprio'dan 500 bin dolar bağış aldığını öne sürdü. Bolsonaro, başkanlık konutunun önünde yaptığı açıklamada "Bu Leonardo DiCaprio havalı bir adam, öyle değil mi? Amazon'un yakılması için para veriyor" dedi.


Bolsonaro, WWF'nin Brezilya'da yangınlarla mücadele için kurulan sivil toplum kuruluşları bünyesinde görev yapan itfaiyecilere, ülkedeki ormanları yakmaları ve ardından da daha fazla bağış elde edebilmek için görüntüler kaydetmeleri için para verdiğini iddia ediyor.


DiCaprio ve WWF'den yalanlama


DiCaprio, bu suçlamalar üzerine yaptığı açıklamada Bolsonaro'nun iddialarını yalanladı. Ünlü aktör, "Desteklenmeye değer olmalarına karşın, hedef alınan bu dernekleri finanse etmedik" ifadesini kullandı.


WWF de DiCaprio'dan hiçbir bağış almadığını duyurdu. İsviçre merkezli kuruluştan yapılan açıklamada, Brezilya'daki itfaiyecilerden de herhangi bir görüntü edinilmediği belirtildi.


DiCaprio'nun kurduğu Earth Alliance derneği, Temmuz ve Ağustos aylarında peş peşe çıkan yangınların ardından Amazon yağmur ormanlarının korunması için 5 milyon dolar yardım vaadinde bulunmuştu.


Brezilya, Amazon, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:33 
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