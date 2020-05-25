Brezilya liderine koronavirüs tepkisi Katil - Son Dakika

Brezilya liderine koronavirüs tepkisi Katil

Brezilya, (DHA) ? Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro yiyecek almak için sokağa çıktığı sırada ülkede koronavirüs (Covid-19) önlemlerini yok saydığı gerekçesiyle vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok can kaybının yaşandığı ülkelerin başında gelen Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Cumartesi gecesi yiyecek almak için sokağa çıktığı sırada vatandaşın protestosuyla karşılaştı. Bolsonaro'yu koronavirüs ile ilgili önlemleri ciddiye almadığı gerekçesiyle tencere ve tavalarla protesto eden halk,?Katil? ve 'İşinizi yapın' ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

BREZİLYA'DA SON DURUM

Ülke genelinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 746'ya ulaşırken vaka sayısı 365 bin 213'e yükseldi.