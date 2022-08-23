Brezilya'nın ilk imparatorunun mumyalanmış kalbi ülkeye geldi - Son Dakika
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Brezilya'nın ilk imparatorunun mumyalanmış kalbi ülkeye geldi

23.08.2022 20:11

? Brezilya'nın bağımsızlığının 200'üncü yıldönümü sebebiyle ülkenin ilk imparatoru Dom Pedro I'in mumyalanmış kalbi, Portekiz'den ülkeye getirildi.

? Brezilya'nın bağımsızlığının 200'üncü yıldönümü sebebiyle ülkenin ilk imparatoru Dom Pedro I'in mumyalanmış kalbi, Portekiz'den ülkeye getirildi. İmparator Pedro I, 1822'de Brezilya'nın Portekiz'den ayrılarak bağımsızlığını ilan etmişti.

Brezilya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Portekiz'den 9 yaşında ayrılan Dom Pedro I, ülkenin 1822'de Portekiz'den ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiş ve Brezilya bağımsız bir ülke olmuştu. Bağımsızlığın 200'üncü yıldönümü sebebiyle Dom Pedro'nun mumyalanmış kalbi, özel bir uçakla Brezilya'ya getirildi. Uçağa, Brezilya hava Kuvvetleri'nden iki savaş uçağı eşlik etti. İmparatorun kalbi, 23 Ağustos ila 8 Eylül arasında Itamaraty Sarayı'nda sergileneceği ifade edildi.

KALBİ PROTEKİZ'DE, VÜCUDU BREZİLYA'DA

Savunma Bakanlığı açıklamasında '7 Eylül 1822'de Dom Pedro, Brezilya'yı Portekiz'den ayıran ve ülkemizin bağımsızlığını, ulusun egemenliğini ve Brezilya halkının özgürlüğünü sağlayan tarihi dönüm noktasına öncülük etti!' denildi. İmparatorun kalbinin geliş töreni havalimanında yapıldı ve askeri törende Portekiz'in Brezilya Büyükelçisi, Hava Kuvvetleri Komutanı, Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri de hazır bulundu. Brezilya ve Portekiz tarihinde sevilen bir imparator olan Dom Pedro I'in mumyalamış kalbi Portekiz'de bir kilisede, vücudu ise Brezilya'nın São Paulo kentindeki bir bağımsızlık anıtında saklanıyor.

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Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Brezilya, Portekiz, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya'nın ilk imparatorunun mumyalanmış kalbi ülkeye geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya'nın ilk imparatorunun mumyalanmış kalbi ülkeye geldi - Son Dakika
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