Brezilya'nın Bahia eyaletinde şiddetli yağış sonucu 7 kişi öldü - Son Dakika

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletindeki şiddetli yağışlar sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Sivil Savunma şiddetli yağışlar sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 175 kişinin yaralandığını ve binlerce kişinin yerinden olduğunu açıkladı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Bahia Valisi Rui Falcao'nun bölgeye giderek yeniden yapılandırma yardımı sözü verdiği ifade edildi.

Geçen hafta ülkenin Bahia eyaletinin güney bölgesinde etkili olan yağışlar sele yol açmıştı.???????