Son Dakika Haberleri: Brezilya'nın Ceara Eyaletinde Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Brezilya'nın Ceara Eyaletinde Güvenlik Önlemleri Artırıldı

40 dakika önce

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Ceara eyaletinde iş yerlerine yönelik şiddet olaylarındaki artış üzerine güvenlik önlemleri artırıldı.

Brezilya'nın Ceara Eyaletinde Güvenlik Önlemleri Artırıldı, System.String[]
Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Ceara eyaletinde iş yerlerine yönelik şiddet olaylarındaki artış üzerine güvenlik önlemleri artırıldı.

BBC'de yer alan habere göre, Ceara eyaletinin başkenti Fortaleza'da şiddet olaylarındaki artışın önüne geçmek amacıyla kente 300 kadar asker gönderildi.

Yetkililer, askerlerin hem Fortaleza'da hem de eyaletin diğer kentlerinde iş yerleri, mağaza, banka ve otobüslere yönelik saldırıların engellenmesi amacıyla görevlendirildiğini bildirdi.

Saldırıların daha çok cezaevlerindeki koşulların ağırlaştırılmasını protesto amacıyla düzenlendiği ifade ediliyor.

Şimdiye kadar saldırılarla ilgili 50 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:13 Kaynak: AA

Brezilya, Güncel
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