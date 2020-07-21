Brezilya'nın gecekondu mahallelerinde evsizler Kovid-19 ve yoksullukla mücadele ediyor - Son Dakika

Brezilya'nın kuzeyinde "favela" olarak nitelendirilen gecekondu mahallelerindeki evleri yıkılan vatandaşlar derme çatma barakalarda yaşam mücadelesi veriyor.

Çöplerden topladıkları geri dönüşüm malzemeleriyle geçimlerini sürdüren bölge sakinlerinden bazıları, evlerinin yıkılmasından dolayı dışarıda kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, soğuk hava ve yoksulluk nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar, derme çatma barakalarda yaşıyor.

Uyuşturucu bağımlısı olan bu kişilerin favela bölgesine girişleri, Kovid-19 nedeniyle yasaklandı. Sadece uyuşturucu temin etmek için favelaya girişlerine izin veriliyor. Bölgede, şimdilik 85'ten fazla kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Bölge sakinlerinden Marry, koronavirüs korkusuyla dışarıda dolaşmaya çekindiğini söyledi.

Çöpten bulduğu cansız mankeni yakarak ısınan Julimar da virüse yakalanmaktan korktuğunu belirtti.

Julimar, farelerin adeta cirit attığı bölgede uyuşturucu kullanımı nedeniyle birçok kişinin tüberküloz, sifiliz gibi birçok hastalığa veya leptospiroz gibi enfeksiyonlara yakalandığını anlattı.

Bölge sakinlerinden José Mauricio, "Evimi buraya kurmuştum, her şeyi yok etmek, parçalamak zorunda kaldık. Artık yaşayacak bir evimiz yok, gidecek hiçbir yerimiz de yok. Belediye sistemi bizi evimizden etti. Bu sisteme karşı gelecek güce de sahip değiliz." dedi.

Carla Mendes ise şunları söyledi:

"Burada, favelada evimi kurmaya çalıştım ancak belediye araziyi bağışlamadı ve artık her şeyi parçalamak zorundayım. Burasının terk edilmiş bir arazi olmasına karşın devlet inşaat için izin vermiyor. Kocamla beraber gidecek hiçbir yerimiz yok."