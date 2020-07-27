Brezilya'nın Pantanal bölgesinde yangınlar geçen yıla kıyasla iki katından fazla arttı - Son Dakika

Brezilya'nın Pantanal bölgesinde yangınlar geçen yıla kıyasla iki katından fazla arttı

Brezilya'da, dünyanın en büyük tropikal sulak alanı olan Pantanal bölgesindeki yangınların, bu yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katından fazla arttığı bildirildi.

Brezilya'nın Pantanal bölgesinde yangınlar geçen yıla kıyasla iki katından fazla arttı, System.String[]

Brezilya'da, dünyanın en büyük tropikal sulak alanı olan Pantanal bölgesindeki yangınların, bu yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katından fazla arttığı bildirildi.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) verileri, 2020'nin ilk altı ayında yangınların geçen yılın aynı dönemine kıyasla Pantanal bölgesinde iki katından fazla artış gösterdiğini ortaya koyarken, yetkililer, bunun son 20 yıldaki altı aylık bir dönemde görülen en fazla sayıdaki yangın olduğunu belirtti.

INPE verilerine göre, Pantanal'da, 2019'un ocak ve haziran ayları arasında kaydedilen yangın sayısı 981 iken, bu sayı 2020'nin aynı döneminde oranla yüzde 158 artışla 2 bin 534 olarak kayda geçti. Bu sayı, temmuz ayında kaydedilen diğer 1322 yangınla cumartesi itibariyle 3 bin 856'ya yükseldi.

Alevler sulak alandan, Mato Grosso ve Mato Grosso do Sul eyaletlerine kadar uzanırken, enstitü görevlileri, Pantanal'da geçen ayın sonuna kadar toplam 5 bin 100 kilometrekarelik alanın yandığı tahmininde bulundu.

Brezilya hükümeti, 16 Temmuz'da, Pantanal sulak alanlarında ve Amazon ormanlarında dört ay boyunca ateş yakmayı yasaklayan bir kararname yayınladı ancak kararname yürürlüğe girdiğinden bu yana sadece Pantanal'de 1002 ateş yakıldığı tespit edildi.

Mato Grosso do Sul eyaleti, çevre acil durumu ilan etti. Eyaletten yapılan açıklamada, yüksek sıcaklıklar, kuvvetli rüzgarlar ve havadaki düşük nem gibi koşullara dikkat çekilerek, mevsimsel orman yangınları için kritik dönemin yeni başladığı ifade edildi.

Amazonlar'da bu yıl toplam 11 binden fazla yangın çıktı

INPE, Brezilya'nın ve dünyanın en büyük yağmur ormanlarından Amazonlar'da bu yılın ilk altı ayında yaklaşık 8 bin yangın çıktığını açıkladı.

Açıklamada, temmuz ayında da diğer 3 bin 326 yangının kaydedildiği aktarıldı. Bu sayı 2019'un ocak ve haziran ayları arasında 10 bin 606 olarak kayda geçmişti.

INPE verileri, 2020'nin ilk dört ayında, ormansızlaşmanın geçen yılın aynı dönemine kıyasla Brezilya Amazonlarında yüzde 55, yerli bölgelerde ise yüzde 59 artış gösterdiğini ortaya koymuştu.

83 binden fazla yangın çıkmıştı

INPE, 2019'un Ağustos sonunda yayımladığı raporda, Brezilya'daki Amazon Ormanları'nda yılın sekiz ayında 83 binden fazla yangın çıktığını bildirmişti.

INPE'nin Kasım 2019 raporunda da Amazon yağmur ormanlarındaki ormansızlaşma oranının 2008'den itibaren en yüksek seviyeye ulaştığı belirtilmişti.

Yeryüzündeki oksijenin yüzde 20'sini sağlayan, "Dünyanın akciğerleri" olarak adlandırılan Amazon Yağmur Ormanları yılda bir milyar tondan fazla atmosferik karbonun emilmesini sağlıyor.

Dünyadaki hayvan ve bitki türlerinin de yüzde 10'unu barındıran Amazonlar, sekiz ayrı Güney Amerika ülkesinde yaşayan 400'den fazla yerli kabileye ev sahipliği yapıyor.

Amazonlar'daki orman tahribatında Bolsonaro etkisi

Bazı sivil toplum kuruluşları, Amazonlar'daki orman tahribatının artmasında Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro liderliğindeki hükümetin yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltmasının yanı sıra korunan alanlarda uygulanan para cezaları ile ekipmanın imha edilmesi gibi tedbirleri ihmal etmesinin rol oynadığını belirtiyor.

Bolsonaro, devlet başkanı seçiminden önce Amazonlar'ın korunmasının ülke ekonomisinin gelişimine engel olduğunu belirterek, bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.

1 Ocak 2019'da göreve başlayan Bolsonaro, iktidarı süresince Amazon Ormanları'nı korumakla görevli çevre ve yerli hakları ajanslarının bütçesinde yüzde 25, orman yangınlarını önlemek için ayrılan bütçede yüzde 23 kesintiye gitmişti.

Brezilya, Amazon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 11:21

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Brezilya'nın Pantanal bölgesinde yangınlar geçen yıla kıyasla iki katından fazla arttı - Son Dakika
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