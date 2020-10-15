Brezilya'nın, Pompeo'nun ziyareti sırasında Venezuela sınırında tatbikat yaptığı açıklandı - Son Dakika

BUENOS Brezilya'nın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ülkeyi ziyaret ettiği sırada Venezuela sınırında geniş çaplı savaş tatbikatı düzenlediği bildirildi.

Brezilya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçen ay ülkenin Venezuela sınırındaki Amazonas eyaletinde 3 bin 600 askerin katılımıyla maliyeti 1 milyon doları aşan "Amazonas Operasyonu" isimli tatbikatın yapıldığı duyuruldu.

Brezilya basınındaki haberlerde, tatbikatın 8-22 Eylül'de gerçekleştirildiği ve Pompeo'nun Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine baskı oluşturmak amacıyla 18 Eylül'de Brezilya'ya yaptığı ziyaretle kesiştiği belirtildi.

Tatbikatın "kırmızı" ve "mavi" olarak iki ülke arasındaki savaşı canlandırdığı ve "kırmızı" ülkenin, "mavi" ülkeyi işgalcilerden kurtarmayı amaçladığı bildirildi.

Tatbikatta 20 füze fırlatıldı

Ordunun çeşitli birimlerinin katıldığı ve 20 füzenin fırlatıldığı tatbikata 14 Eylül'de Brezilya Savunma Bakanı Fernando Azevedo e Silva ve Genel Kurmay Başkanı Edson Leal Pujol'un katıldığı açıklandı.

Bölgede ABD'ye yakınlığıyla bilinen Brezilya, Maduro hükümetine karşı Venezuela'da darbe girişimlerinde bulunan ve kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido'yu ilk tanıyan ve destekleyen ülkeler arasında bulunuyor.

Şubat 2019'da ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'ya asker göndermenin bir seçenek olduğunu söylediği dönemde, Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Hamilton Mourao, ABD tarafından Venezuela'ya yapılacak bir askeri müdahaleye karşı olduklarını açıklamıştı.