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Brezilya'nın Sao Paolo kenti hafta sonu başlayacak karnaval heyecanını yaşamaya başladı
7 saat önce
Brezilya'nın finans merkezi olarak bilinen, kültürel çeşitliliği ve zengin mimarisi ile turist çeken Sao Paolo kenti karnavala hazırlanıyor.
Brezilya'nın Sao Paolo kenti hafta sonu başlayacak olan karnavala hazırlanıyor. Sokaklarda kurulan pazarlarda renkli kostümler ve peruklar satılmaya başladı. Sokak konserleri de kalabalık grupları bir araya getiriyor.
Ülkenin finans merkezi olarak bilinen, kültürel çeşitliliği ve zengin mimarisi ile turist çeken Sao Paolo, dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri. İlk samba okulunun 1935 yılında açıldığı kentin karnaval geleneği 1950'lerdeki bir avuç samba okulu tarafından başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:20
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