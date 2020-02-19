Brezilya'nın Sao Paolo kenti hafta sonu başlayacak karnaval heyecanını yaşamaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Brezilya'nın Sao Paolo kenti hafta sonu başlayacak karnaval heyecanını yaşamaya başladı - Son Dakika Dünya

Brezilya'nın Sao Paolo kenti hafta sonu başlayacak karnaval heyecanını yaşamaya başladı

7 saat önce

Brezilya'nın finans merkezi olarak bilinen, kültürel çeşitliliği ve zengin mimarisi ile turist çeken Sao Paolo kenti karnavala hazırlanıyor.

Brezilya'nın Sao Paolo kenti hafta sonu başlayacak karnaval heyecanını yaşamaya başladı, System.String[]

Brezilya'nın Sao Paolo kenti hafta sonu başlayacak olan karnavala hazırlanıyor. Sokaklarda kurulan pazarlarda renkli kostümler ve peruklar satılmaya başladı. Sokak konserleri de kalabalık grupları bir araya getiriyor.


Ülkenin finans merkezi olarak bilinen, kültürel çeşitliliği ve zengin mimarisi ile turist çeken Sao Paolo, dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri. İlk samba okulunun 1935 yılında açıldığı kentin karnaval geleneği 1950'lerdeki bir avuç samba okulu tarafından başlatıldı.

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Brezilya, turist, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:20 
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