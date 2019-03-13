Brezilya'nın Sao Paulo Kentinde Bir Okula Silahlı Saldırı Gerçekleştirildiği, Ölü ve Yaralıların...
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IHAAW164709-ASA/13-03-2019- Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir okula silahlı saldırı gerçekleştirildiği, ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
IHAAW164709-ASA/13-03-2019
- Brezilya
'nın Sao Paulo
kentinde bir okula silahlı saldırı gerçekleştirildiği, ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. 13.03.2019 16: 47: 09 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:53 Kaynak: İHA
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