Son Dakika Haberleri: Brezilya'nın Sao Paulo Kentinde Bir Okula Silahlı Saldırı Gerçekleştirildiği, Ölü ve Yaralıların...

Brezilya'nın Sao Paulo Kentinde Bir Okula Silahlı Saldırı Gerçekleştirildiği, Ölü ve Yaralıların...

44 dakika önce

IHAAW164709-ASA/13-03-2019- Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir okula silahlı saldırı gerçekleştirildiği, ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Brezilya'nın Sao Paulo Kentinde Bir Okula Silahlı Saldırı Gerçekleştirildiği, Ölü ve Yaralıların..., System.String[]
IHAAW164709-ASA/13-03-2019

- Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir okula silahlı saldırı gerçekleştirildiği, ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. 13.03.2019 16: 47: 09 TSI
NNNN - SAO PAULO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:53 Kaynak: İHA

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