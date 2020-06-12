Brezilya'nın ünlü Copacabana sahilinde 'sembolik mezarlı' koronavirüs protestosu

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinin dünyaca ünlü sahili Copacabana'da koronavirüsten ölen 40 bini aşkın kişiye dikkat çekmek amacıyla üzerlerinde haç sembolü bulunan kumdan temsili mezarlar yapıldı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinin dünyaca ünlü sahili Copacabana'da koronavirüsten ölen 40 bini aşkın kişiye dikkat çekmek amacıyla üzerlerinde haç sembolü bulunan kumdan temsili mezarlar yapıldı.View on euronews

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