Brezilya'nın Ünlü Futbol Kulübü Flamengo'da Yangın: En Az 10 Ölü, 3 Yaralı
1 saat önce
Brezilya'nın en ünlü futbol kulüplerinden Flamengo'nun spor tesislerinde çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.
Brezilya
'nın en ünlü futbol kulüplerinden Flamengo'nun spor tesislerinde çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:14
Brezilya'nın Flamengo Takımının Antrenman Sahasında Yangın Çıktı, İlk Belirlemelere Göre 10 Ölü Var
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