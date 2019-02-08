Son Dakika Haberleri: Brezilya'nın Ünlü Futbol Kulübü Flamengo'da Yangın: En Az 10 Ölü, 3 Yaralı

Brezilya'nın Ünlü Futbol Kulübü Flamengo'da Yangın: En Az 10 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

Brezilya'nın en ünlü futbol kulüplerinden Flamengo'nun spor tesislerinde çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

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Brezilya'nın en ünlü futbol kulüplerinden Flamengo'nun spor tesislerinde çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:14 

Futbol, Brezilya, Dünya
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