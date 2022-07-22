Santos kulübünden yapılan açıklamada ise çocukların ve gençlerin spor yoluyla eğitiminin ülke yasalarına uygun olduğu, mahkemeye belirtilen zamanda savunma gönderileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Sao Paulo, Brezilya, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Brezilya'nın ünlü Santos kulübüne çocuk işçi çalıştırmaktan dava - Son Dakika

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