Brezilya'nın ünlü Santos kulübüne çocuk işçi çalıştırmaktan dava - Son Dakika
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Brezilya'nın ünlü Santos kulübüne çocuk işçi çalıştırmaktan dava

22.07.2022 02:01
Brezilya'nın ünlü Santos kulübüne çocuk işçi çalıştırmaktan dava

Brezilya'nın ünlü futbol kulübü Santos'a yasa dışı çocuk işçi çalıştırdığı iddiasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.

Brezilya'nın ünlü futbol kulübü Santos'a yasa dışı çocuk işçi çalıştırdığı iddiasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.

Brezilya basınında çıkan habere göre, Sao Paulo Çalışma Savcılığı açıklamasında, Santos kulübüne soruşturma başlatıldığını duyurarak akademideki tüm faaliyetlerin askıya almasını istedi.

Savcılık, Santos'a savunmasını sunması için 26 Temmuz'a kadar süre tanınmasını kararlaştırdı.

Santos kulübünden yapılan açıklamada ise çocukların ve gençlerin spor yoluyla eğitiminin ülke yasalarına uygun olduğu, mahkemeye belirtilen zamanda savunma gönderileceği kaydedildi.

Santos Futbol Akademisi, ünlü futbolcular, Pele ve Neymar gibi dünya yıldızlarını futbola kazandırmasıyla biliniyor.

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Kaynak: AA

Sao Paulo, Brezilya, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya'nın ünlü Santos kulübüne çocuk işçi çalıştırmaktan dava - Son Dakika

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