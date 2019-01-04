Son Dakika Haberleri: Brezilya'nın Yeni Devlet Başkanı Bolsonaro, Brezilya'da Amerikan Üssü İçin 'Olabilir' Dedi
BBC

Brezilya'nın Yeni Devlet Başkanı Bolsonaro, Brezilya'da Amerikan Üssü İçin 'Olabilir' Dedi

1 saat önce

Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, verdiği ilk televizyon röportajında, dış politika bağlamında önemli açıklamalar yaptı ve ülkesinde bir ABD askeri üssü kurulması ihtimaline karşı olmadığını söyledi.

Brezilya'nın Yeni Devlet Başkanı Bolsonaro, Brezilya'da Amerikan Üssü İçin 'Olabilir' Dedi, System.String[]
Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, verdiği ilk televizyon röportajında, dış politika bağlamında önemli açıklamalar yaptı ve ülkesinde bir ABD askeri üssü kurulması ihtimaline karşı olmadığını söyledi.

Salı günü yemin ederek göreve başlayan Bolsonaro aynı röportajda, Rusya'nın Venezuela'ya verdiği desteğin bölgede gerilimi artırdığını da savundu.

Bolsonaro, ülkede yayın yapan SBT televizyonuna verdiği röportajda, Brezilya'nın " Güney Amerika'da üstünlük istediğini" de söyledi.

63 yaşındaki siyasetçi, savunduğu politikalar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a da benzetiliyor ve 'Tropiklerin Trump'ı' olarak anılıyor.

Aşırı sağcı liderin bu açıklamaları, ülkenin bir önceki sol iktidar döneminde belirlenen dış politikasında da temelden değişim anlamına geliyor.

Bolsonaro ABD üssü ile ilgili ne söyledi?

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD üssüne kapıyı açık bıraktığı cevapta şunları söyledi:

"Bu dünyada ne olacağına bağlı. Böyle bir olasılığı ilerde konuşmak zorunda olmayacağımızı kim bilebilir"




Eski bir yüzbaşı olan Bolsonaro, kampanya döneminde, Brezilya'da 1964 ve 1985 yıllarında yönetimi elinde tutan askeri diktatörlüklere olan hayranlığını dile getirmişti.

Yemin töreni günü ABD Başkanı Trump ile karşılıklı Twitter üzerinden mesajlaşan Brezilya lideri, tören için gelen Benyamin Netanyahu ile de bir araya gelmişti.

Yeni yönetimin ulusal güvenlik danışmanı olan emekli general Augusto Heleno, Jair Bolsonaro'nun Brezilya'nın İsrail büyükelçiliğini, Tel Aviv'den Kudüs'e taşımak istediğini açıkladı.

Bolsonaro Ocak ayı sonunda Davos'ta yapılacak zirveye de katılmak istediğini söyledi.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:16 

Donald Trump, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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