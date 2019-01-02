Son Dakika Haberleri: Brezilya'nın Yeni Devlet Başkanı Bolsonaro'dan Asgari Ücrete Düşük Zam

Brezilya'nın Yeni Devlet Başkanı Bolsonaro'dan Asgari Ücrete Düşük Zam

33 dakika önce

Brezilya'da Devlet Başkanlığı koltuğuna oturan aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun ilk icraatı asgari ücrete yüzde 4.61 oranına zam yapmak oldu.

Brezilya'nın Yeni Devlet Başkanı Bolsonaro'dan Asgari Ücrete Düşük Zam, System.String[]
Brezilya'da Devlet Başkanlığı koltuğuna oturan aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun ilk icraatı asgari ücrete yüzde 4.61 oranına zam yapmak oldu. Asgari ücrete getirilen zam beklenenin altında oldu.

Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ilk işi asgari ücrete zam yapmak oldu. Bolsonaro, asgari ücrete yüzde 4.61 oranında zam getirdi. 2019 yılı itibariyle Brezilya'da en düşük işçi maaşı 998 real (yaklaşık bin 335 TL) olacak. Açıklanan rakamlar bir önceki hükümetin asgari ücret için planladığı zam oranının altında gerçekleşti.

2018'de sosyalist Michel Temer hükümeti görevdeyken en düşük asgari ücret, 954 realdi (yaklaşık bin 280 TL). 2019 yılı için aynı hükümet asgari ücretin 1.006 real (yaklaşık bin 350 TL) olmasını kararlaştırmıştı. Bolsonaro hükümeti beklentilerin altında açıklanan asgari ücreti enflasyonda yaşanan düşüşe bağladı. - BRASILIA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:47 Kaynak: İHA

Brezilya, Politika
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