Son Dakika Haberleri: Brezilya'nın Yeni Devlet Başkanı Bolsonaro Yemin Etti

Brezilya'nın Yeni Devlet Başkanı Bolsonaro Yemin Etti

4 dakika önce

Brezilya'nın aşırı sağcı yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yemin töreninde birlik çağrısı yaptı.

Brezilya'nın Yeni Devlet Başkanı Bolsonaro Yemin Etti, System.String[]
Brezilya'nın aşırı sağcı yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yemin töreninde birlik çağrısı yaptı. Brezilya'da Devlet Başkanı seçilen Jair Bolsonaro, başkent Brasilia'da düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı. Bolsonaro yaptığı konuşmada, demokrasiye saygı duyacağını belirterek, ülkesinin ekonomisini iyileştirmek için zorlu reformlar getirme söz verdi. Bolsonaro, "İnsanları birleştireceğiz, ailelere yardım edeceğiz, inançlara ve Yahudi-Hıristiyan geleneğimize saygı göstereceğiz, değerlerimizi koruyacağız" sözleriyle birlik çağrısı yaptı. Yemin törenine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da katıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:46 Kaynak: İHA

Brasilia, Brezilya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cahit Zarifoğlu'nun Kitaplarının Yasaklandığı İddialarını Yalanladı

Meteoroloji Uyardı! Yarın Yurt Genelinde Havanın Yağışlı Olması Bekleniyor AK Parti'nin Ankara İlçe Adayları Belli Oldu! 3 İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 23:50:59. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brezilya'nın Yeni Devlet Başkanı Bolsonaro Yemin Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]