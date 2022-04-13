Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova... Onlarcası böyle görüntülendi - Son Dakika
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Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova... Onlarcası böyle görüntülendi

13.04.2022 11:47

Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova... Onlarcası böyle görüntülendi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli ile Karabağ köylerinin arasında yer alan 'Yılan Pınarı' bölgesinde sürü halinde yılanlar yeniden ortaya çıkmaya başladı.

Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova... Onlarcası böyle görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli ile Karabağ köylerinin arasında yer alan 'Yılan Pınarı' bölgesinde sürü halinde yılanlar yeniden ortaya çıkmaya başladı.

Yürekli ve Karabağ köyleri arasındaki bölgede yol boyu sürü halinde yılanların bulunması Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırırken, görenleri ise hem korkutuyor hem de şaşırtıyor. Özellikle insanların olmadığı zamanlar açık alanlara çıkan yılanların zehirsiz olduğu da biliniyor.

Yılan Pınar'ındaki yılanların zararsız olduğunu belirten Ayhan Çelik, "Nisan ayının başların yılanlar çıkıyor. Bölgeye zaten 'Yılan Pınarı' deniliyor. Bu yılanlarda zararsız hayvanlardır. Kimse bu yılanları öldürmesin. Evet korkunç bir görüntüsü var ama kesinlikle zarar vermiyorlar. Özellikle her yıl olduğu gibi havaların ısınmasıyla yılanlar çiftleşme dönemiyle buralara akın ediyor. Yıllardır burada yılanlar var. Bizim bir ricamız var. Özellikle bu taraflara gelen vatandaşlara, yol boyu yılanlar çıkmış ve sürü halinde olabilirler ama asla zarar vermiyorlar. Hepsi zararsız ve su yılanıdır" dedi.

Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova... Onlarcası böyle görüntülendi
Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova... Onlarcası böyle görüntülendi
Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova... Onlarcası böyle görüntülendi
Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova... Onlarcası böyle görüntülendi
Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova... Onlarcası böyle görüntülendi
Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova... Onlarcası böyle görüntülendi
Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova... Onlarcası böyle görüntülendi
Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova... Onlarcası böyle görüntülendi
Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova... Onlarcası böyle görüntülendi
Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova... Onlarcası böyle görüntülendi
Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova... Onlarcası böyle görüntülendi

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova... Onlarcası böyle görüntülendi - Son Dakika


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