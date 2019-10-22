Brezilya petrol sızıntısını temizlemek için 5 bin asker daha görevlendirecek

RIO DE Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Hamilton Mourao, ülkenin kuzeydoğu kıyılarında eylülden bu yana devam eden ve turistik bölgelere ulaşan petrol sızıntısını temizleme çalışmaları için mevcut bin 500'e ilave 5 bin askerin görevlendirileceğini duyurdu.

Devlet Başkan Yardımcısı Mourao, gazetecilere verdiği demeçte, petrol sızıntısının kaynağının bilinmediğini ifade ederek eylülden bu yana 600 ton ham petrolün toplandığını açıkladı.

Gerek kamuoyundan gerek yetkili makamlardan gelen baskı neticesinde petrol sızıntısının temizlenmesi için ilave 5 bin askerin gönderileceğini duyuran Mourao, "Bugün yapabileceğimiz en iyi şey sahillerimize ulaşan bu petrolü halkımızı eğiterek toplamaktır." ifadelerini kullandı.

Petrol sızıntısını temizleme çalışmaları için bin 500 asker çeşitli bölgelerde görevlendirilmişti. Çevreci gruplar ise bin 300 mil uzunluğundaki (yaklaşık 2 bin 100 kilometre) sahil şeridini göz önüne alarak bu sayının yetersiz olduğunu ileri sürüyor.

Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü (IBAMA), sızıntının ülkenin 9 eyaletinde en az 200 sahilinde etkili olduğunu belirtiyor.

Hükümet, acil durum planı hazırlamıştı

Brezilya hükümeti, 2013'te gelecekteki muhtemel petrol sızıntılarının zararlarını azaltmak ve halk sağlığını tehdit etmesinin önüne geçmek amacıyla bir acil durum planı hazırlamıştı.

Planda, sızıntıya müdahalenin kapsamını genişletmek için birleşik bir komuta merkezi kurulması çağrısı da yer alıyordu.

Halk, sahile vuran petrol tortularını kürekle ve tırmıkla temizliyor

Eylülün ilk günlerinde 2 bin 90 kilometre kıyı şeridi boyunca görülmeye başlayan sızıntı, ülkenin turistik sahillerinden Alagoas eyaletine bağlı Maragogi kasabasına ulaşmıştı.

Yetkililerin yanı sıra sızıntıların görüldüğü kıyılarda yaşayan halk, sahile vuran petrol tortularını kürekle ve tırmıkla temizlemeye çalışıyor.

Brezilya'da Kamu Savcıları Ofisinden geçen hafta yapılan açıklamada, yönetimin ülkenin kuzeydoğu kıyılarında eylülden bu yana devam eden ve turistik bölgelere ulaşan petrol sızıntısıyla ilgili harekete geçmesi talep edilmişti.

Çevre Koruma Ajansı da tespit edilen miktarın sızıntının küçük bir kısmı olduğundan endişe duyulduğunu, sızıntının su altında olması sebebiyle uçakla tespit edilemediğini ifade etmişti.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçen hafta, sızıntının hükümetin petrol sahalarını özelleştirme çabalarına balta vurmaya yönelik kasıtlı bir eylemle bağlantılı olabileceği açıklamasını yapmıştı.