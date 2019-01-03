Son Dakika Haberleri: Brezilya piyasaları yeni hükümetle yükseldi

Brezilya piyasaları yeni hükümetle yükseldi

33 dakika önce

Brezilya'da yeni hükümetin ilk günden getirdiği önlemlerle piyasalar yükseldi.

Brezilya piyasaları yeni hükümetle yükseldi, System.String[]
Brezilya'da yeni hükümetin ilk günden getirdiği önlemlerle piyasalar yükseldi. Ülkenin, askeri diktatörlükten sonraki ilk aşırı sağcı hükümeti; vergi yükünü, devlet bankalarının ağırlığını ve korumacılığı azaltmayı vaat ediyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:00 

Brezilya, Ekonomi
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