Brezilya piyasaları yeni hükümetle yükseldi
33 dakika önce
Brezilya'da yeni hükümetin ilk günden getirdiği önlemlerle piyasalar yükseldi.
Brezilya
'da yeni hükümetin ilk günden getirdiği önlemlerle piyasalar yükseldi. Ülkenin, askeri diktatörlükten sonraki ilk aşırı sağcı hükümeti; vergi yükünü, devlet bankalarının ağırlığını ve korumacılığı azaltmayı vaat ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:00
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